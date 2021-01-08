Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Akrep dizisinde Duru karakterine hayat veren Aslı Melisa Uzun sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilen Aslı Melisa Uzun, oyunculuğa adım atmasının ardından sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi...