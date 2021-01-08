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Haberler Galeri Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Akrep dizisinde Duru karakterine hayat veren Aslı Melisa Uzun sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilen Aslı Melisa Uzun, oyunculuğa adım atmasının ardından sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:44
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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Akrep dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle ilgi odağı olan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Aslı Melisa Uzun başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

TANER ÖLMEZ

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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

MURAY AYGEN