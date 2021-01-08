Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın o fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Atv'nin yeni dizisi Akıncı ile izleyici karşısına çıkan Şükrü Özyıldız, ilgi odapı oldu. Türkiye'de ilk kez denenen bir yapımla ekrana gelen Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özyıldız, ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın o fotoğrafı...