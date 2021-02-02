Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Yaman Korkmaz çevirdiği oyunlara bir yenisini ekleyerek Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açar. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan ve eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Reis, yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar. İşte EDHO'nun 181. bölümünde yaşanacaklar...