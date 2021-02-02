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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Yaman Korkmaz çevirdiği oyunlara bir yenisini ekleyerek Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açar. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan ve eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Reis, yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar. İşte EDHO'nun 181. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 02.02.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 12:13
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni bir savaş başlıyor! Hızır Reis sevdiklerini koruyabilecek mi?

Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır.