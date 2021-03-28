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Haberler Galeri Poyraz Karayel dizisinin Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü

Poyraz Karayel dizisinin Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü

Poyraz Karayel dizisinde Taş Kafa karakterine hayat veren oyuncu Cem Cücenoğlu verdiği kilolarla magazin dünyasına bomba gibi düştü. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cem Cücenoğlu, 150 kilodan 90 kiloya düştü. 60 kilo veren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü. İşte başta Cem Cücenoğlu olmak üzere kilolarından kurtulan ünlüler...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:20
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Poyraz Karayel dizisinin Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü

Yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu 150 kilodan 90 kiloya düştü. 60 kilo veren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü. İşte kilolarından kurtulan ünlüler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Poyraz Karayel dizisinin Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü

İki senede 140 kilodan 76 kiloya düşen Uraz Kaygılaroğlu

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Poyraz Karayel dizisinin Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü

Uraz Kaygılaroğlu

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Poyraz Karayel dizisinin Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü

Uraz Kaygılaroğlu

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Poyraz Karayel dizisinin Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü

Güllü