Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

'BİZİM DE HAYATIMIZ VAR'

Buna benzer bir tartışmayı yıllar önce Ediz Hun başlatmıştı. Ünlü aktör, çok konuşulan açıklamasında "Al Pacino ve Robert De Niro benim yaşımda, Clint Estwood benden 10 yaş büyük ama adamlar başrol oynuyorlar! Türkiye'de, bizim yaşımıza gelmiş insanlara baba ya da dede rolü oynatıyorlar. Yalnızca gençlerin değil, yaşlıların da hayatı var." demişti.