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Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın başlattığı tartışmaya Aslıhan Güner de destek verdi. Dizi ve sinema sektöründeki gizli ambargoya dikkat çeken güzel oyuncu kilolu olanlara başrol verilmediğini belirtti. Bir dönem bu ambargoya kendisinin de maruz kaldığını söyleyen Güner, "Bir dönem kiloluydum, başrol teklifleri kesildi. Bu sektörde şişmanlara başrol vermiyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:36
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Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

Yıllar önce Ediz Hun'un dile getirdiği "Sinemada yaşlılara başrol vermiyorlar" siteminin ardından sektöre dair başka bir gerçeği de Aslıhan Güner dile getirdi: "Bir dönem kiloluydum, başrol teklifleri kesildi. Bu sektörde şişmanlara başrol vermiyorlar"

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Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

HAZAL KAYA İSYAN ETMİŞTİ

Sinema ve televizyon dünyasında yeni bir tartışma çıktı. İlk kez Hazal Kaya'nın gündeme getirdiği "Kilolu oyunculara başrol verilmiyor" sözlerine Aslıhan Güner de destek verdi.

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Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

Güner, böyle gizli bir ambargonun olduğunu doğrulayan Güner, "Ben de bir dönem biraz kilo almıştım. O dönem başrol teklifleri kesildi. Ne yazık ki bu sektörde şişmanlara yer verilmiyor."

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Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

'BİZİM DE HAYATIMIZ VAR'

Buna benzer bir tartışmayı yıllar önce Ediz Hun başlatmıştı. Ünlü aktör, çok konuşulan açıklamasında "Al Pacino ve Robert De Niro benim yaşımda, Clint Estwood benden 10 yaş büyük ama adamlar başrol oynuyorlar! Türkiye'de, bizim yaşımıza gelmiş insanlara baba ya da dede rolü oynatıyorlar. Yalnızca gençlerin değil, yaşlıların da hayatı var." demişti.

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Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!