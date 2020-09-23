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Oyuncu Aslıhan Güner sektördeki ambargoyu doğruladı: Şişmanlara başrol yok!
Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın başlattığı tartışmaya Aslıhan Güner de destek verdi. Dizi ve sinema sektöründeki gizli ambargoya dikkat çeken güzel oyuncu kilolu olanlara başrol verilmediğini belirtti. Bir dönem bu ambargoya kendisinin de maruz kaldığını söyleyen Güner, "Bir dönem kiloluydum, başrol teklifleri kesildi. Bu sektörde şişmanlara başrol vermiyorlar" dedi.
Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:36
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