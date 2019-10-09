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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan’ı kim kaçırdı?

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 15. bölüm ile sevenlerini ekrana kilitleyen Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. 16. bölüm fragmanında Reyyan kaçırılması ve "Ben sevenlerin kavuştuğu hikâyeleri seviyorum..." sözü damga vurdu. İşte Hercai'nin 16. Bölümünde yaşanacaklar.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 15:19
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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan’ı kim kaçırdı?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar.

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan’ı kim kaçırdı?

Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan’ı kim kaçırdı?

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan’ı kim kaçırdı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

15. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan’ı kim kaçırdı?