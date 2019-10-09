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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan’ı kim kaçırdı?
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 15. bölüm ile sevenlerini ekrana kilitleyen Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. 16. bölüm fragmanında Reyyan kaçırılması ve "Ben sevenlerin kavuştuğu hikâyeleri seviyorum..." sözü damga vurdu. İşte Hercai'nin 16. Bölümünde yaşanacaklar.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 15:19
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