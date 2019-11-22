Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf! Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulacak fotoğraf! Güzelliği ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra hayvanseverliği ile gönülleri fetheden Ebru Şahin, at üzerinde poz verdi. Çekimleri Mardin'de devam eden Hercai dizisinde de sürekli ata binen güzel oyuncu Ebru Şahin, atı şahlanırkenki pozu beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 18:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





