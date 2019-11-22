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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf! Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulacak fotoğraf! Güzelliği ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra hayvanseverliği ile gönülleri fetheden Ebru Şahin, at üzerinde poz verdi. Çekimleri Mardin'de devam eden Hercai dizisinde de sürekli ata binen güzel oyuncu Ebru Şahin, atı şahlanırkenki pozu beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 18:29
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf! Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

Ebru Şahin Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. Genç oyuncu ATV ekranlarındaki Hercai dizisiyle büyük bir kitleye ulaşırken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla magazin dünyasının gündemine oturdu. Hercai dizisindeki Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, ödül töreninin ardından da dikkatleri çekmeye devam ediyor.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf! Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf! Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf! Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf! Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)