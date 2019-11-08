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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Hercai dizisindeki Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Hercai dizisindeki başarılı performansıyla izleyicinin dikkatini çeken Ebru Şahin'in sosyal medyadaki paylaşımları da büyük beğeni topluyor. İşte Ebru Şahin'in dikkat çeken fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:55
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Ebru Şahin Hercai dizisindeki Rayyan karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. Genç oyuncu ATV ekranlarındaki dizisiyle büyük bir kitleye ulaşırken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla magazin dünyasının gündemine oturdu. Hercai dizisindeki Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, ödül töreninin ardından da dikkatleri çekmeye devam ediyor.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)