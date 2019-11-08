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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
Hercai dizisindeki Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Hercai dizisindeki başarılı performansıyla izleyicinin dikkatini çeken Ebru Şahin'in sosyal medyadaki paylaşımları da büyük beğeni topluyor. İşte Ebru Şahin'in dikkat çeken fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:55
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