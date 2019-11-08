80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara kalkıştı

Çocuk gelini canlandırdığı Hayat Devam Ediyor dizisi ile adını duyuran Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliğinin ardından hakkında ortaya çıkan gerçeklerle şaşırtan Miraloğlu bu kez intihar ve hırsızlık konuları ile gündeme geldi.