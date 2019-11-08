80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihara kalkıştı
Çocuk gelini canlandırdığı Hayat Devam Ediyor dizisi ile adını duyuran Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliğinin ardından hakkında ortaya çıkan gerçeklerle şaşırtan Miraloğlu bu kez intihar ve hırsızlık konuları ile gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:51
Meltem Miraloğlu hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı karakter ile adını duyuran Miraloğlu hakkında ses sanatçısı Onur Akay şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem
Miraloğlu'nun daha önce Azerbaycan'a gittiğini, oradan Amerika'ya kaçtığını söyledi. İddiaya göre; Azerbaycan'da gittiği bir film galasında hırsızlık olayına karışan 32 yaşındaki oyuncu, bu sebepten Amerika'ya kaçtı. "İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"
"Miraloğlu'nun evlenmeden önceki sevgilisinden dayak yediği" iddiaları hakkında Onur Akay, "Amerika'da aşık olduğu erkek arkadaşı aslında Meltem'i dövmemiş. Meltem alkol sorunlarından dolayı kıskançlık krizleri yaratmış ve içkisinin içine 200'ün üzerinde hap koymuş, intihara teşebbüs etmiş" dedi.
TÜP BEBEK YAPAMAYACAK
Daha önce eşi Patrick'ten tüp bebek yapacağını açıklayan Meltem Miraloğlu'nun bunu yapamayacağını söyleyen Onur Akay, "Tüp bebek olayları çıktıktan sonra o eyalette bulunan tanıdığım kişilere sordum. Onlar da tüp bebek iddialarını duymuş" dedi.
80 YAŞINDAKİ EŞİ KENDİSİNİ KISIRLAŞTIRMIŞ
Onur Akay, "Tüp bebek iddiasını araştırırken önemli bir noktaya ulaştım ki;
Patrick kendini kısırlaştırmış. Amerika'da belli bir yaştan sonra kendini kısırlaştırıyormuş yaşlı erkekler. Patrick de kısırlaştırmış ve çocuk olma ihtimali yokmuş" açıklamasını yaptı.