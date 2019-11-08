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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor

Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 43. yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına bağladı. Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Demir'in ardından Yılmaz 'babalık' sınavındaydı. Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 43. bölümünde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:34
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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Demir'den sonra Yılmaz da "babalık" sınavındaydı!

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor

YILMAZ NE YAPACAK?

Baba olacağı haberini alınca Müjgan'a gideceğini söyleyemeyen Yılmaz, baba olmaya da sevinemedi! Züleyha'ya da kendini anlatamayan Yılmaz'ı zor günler bekliyor!

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor

Babası Fekeli, "artık kaderle inatlaşma" dediyse de, kalbi Züleyha'dan vazgeçemeyen Yılmaz, hayatı boyunca hayalini kurduğu babalığına da sevinemedi! Şimdi ne yapacak? Kalbi Züleyha için atarken, evladının aşkına tutunup Müjgan ile mi kalacak? Yoksa Müjgan'dan da bebeğinden de vazgeçip Züleyha ile gitmek için yine plan mı yapacak?

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor

ZÜLEYHA GERÇEKTEN YILMAZ'DAN VAZ MI GEÇECEK?

Şehir kulübündeki davette Yılmaz ve Müjgan'ı gördüğünde hayatının en zor gecelerinden birini daha yaşayan Züleyha, en büyük darbeyi, Adnan'ın nazarlığını Müjgan'ın boynunda görünce aldı! Buluşma yerine işaret olarak bıraktığı nazarlığı Müjgan'nın boynunda görmesi, içindeki son umut kırıntısını da yok etti.

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor

Yılmaz'la buluştuklarında da Yılmaz'a "Ben artık yaşayan bir ölüyüm" diyen Züleyha, Yılmaz'dan artık tamamen vaz mı geçiyor? Artık, Çiftliğin Hanımı ve Demir'in karısı olmaya kesin kararlı mı?