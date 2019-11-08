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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor
Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 43. yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına bağladı. Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Demir'in ardından Yılmaz 'babalık' sınavındaydı. Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 43. bölümünde yaşananlar…
Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:34
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