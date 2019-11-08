Bir Zamanlar Çukurova’da aşk bir kez daha sınavdan geçiyor

Babası Fekeli, "artık kaderle inatlaşma" dediyse de, kalbi Züleyha'dan vazgeçemeyen Yılmaz, hayatı boyunca hayalini kurduğu babalığına da sevinemedi! Şimdi ne yapacak? Kalbi Züleyha için atarken, evladının aşkına tutunup Müjgan ile mi kalacak? Yoksa Müjgan'dan da bebeğinden de vazgeçip Züleyha ile gitmek için yine plan mı yapacak?