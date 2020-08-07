Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıkıt!

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Akın Akınözü, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizide başrolü paylaştığı Ebru Şahin ile aralarında yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akın Akınözü'nün özel hayatı merak konusu oldu. Akın Akınözü'nün annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise şaşkınlık yaşadı. İşte Akın Akınözü'nün annesi...