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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! Fotoğrafları şoke etti

Hercai'de Miran Aslanbey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizideki başarısıyla kariyerinde büyük bir yükseliş yakalayan Akın Akınözü'nün yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesi oluştu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün şoke eden o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:09
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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! Fotoğrafları şoke etti

Hercai dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Akın Akınözü başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıy ise görenleri şoke etti. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün şoke eden o fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! Fotoğrafları şoke etti

Cansu Dere

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! Fotoğrafları şoke etti

Cansu Dere

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! Fotoğrafları şoke etti

Burak Özçivit

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! Fotoğrafları şoke etti

Burak Özçivit