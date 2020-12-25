Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! Fotoğrafları şoke etti

Hercai'de Miran Aslanbey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizideki başarısıyla kariyerinde büyük bir yükseliş yakalayan Akın Akınözü'nün yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesi oluştu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün şoke eden o fotoğrafı...