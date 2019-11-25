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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle yakalandı! İlgi odağı oldu

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve annesi Özlem Akınözü'yle ilk kez önceki gün Nişantaşı City's çıkışında objektiflere takıldı. Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelen Akın Akınözü sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yakışıklı oyuncu annesi Özlem Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülenince dikkatleri üzerine. Alışverişe çıkan gelin kaynanaya eşlik eden Akın Akınözü, Nişantaşı sokaklarında ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:58
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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle yakalandı! İlgi odağı oldu

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve annesi Özlem Akınözü'yle ilk kez önceki gün Nişantaşı City's çıkışında objektiflere takıldı.

Nişantaşı'na alışveriş yapan üçlü, yol ortasında uzun süre boş taksi aradı. Gelen boş taksiye annesi ve sevgilisiyle birlikte binen Akınözü, elindeki alışveriş çantalarıyla dikkat çekti.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle yakalandı! İlgi odağı oldu

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle daha önce de el ele alışveriş yaparken görüntülenmişti.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle yakalandı! İlgi odağı oldu

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Akınözü, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmış, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranlarını kırmayarak yakından ilgilenmişti.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle yakalandı! İlgi odağı oldu

Son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına giren Akın Akınözü oynadığı Miran karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatını göz önünde yaşamamaya özen gösteren yakışıklı oyuncuyla ilgili her detay mercek altına alındı. Akın Akınözü hakkında en çok merak edilen konu ise boyu oldu. İşte Akın Akınözü ve birçok ünlünün boyu…

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle yakalandı! İlgi odağı oldu

BURCU ÖZBERK - 162 CM