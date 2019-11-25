Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi ve annesiyle yakalandı! İlgi odağı oldu

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve annesi Özlem Akınözü'yle ilk kez önceki gün Nişantaşı City's çıkışında objektiflere takıldı. Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelen Akın Akınözü sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yakışıklı oyuncu annesi Özlem Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülenince dikkatleri üzerine. Alışverişe çıkan gelin kaynanaya eşlik eden Akın Akınözü, Nişantaşı sokaklarında ilgi odağı oldu.