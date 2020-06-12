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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri reytinglere damga vuran Hercai, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirdi. Hercai'de Azat Şadoğlu karakterine hayat veren Tansu Taşanlar, özel hayatıyla merak konusu oldu. Hercai dizisindeki Azat rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tansu Taşanlar'ın boyu merak konusu oldu. İşte Tansu Taşanlar ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 16:10
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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı GALERİ DEVAM EDİYOR

Hercai dizisindeki Azat rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tansu Taşanlar boyuyla merak konusu oldu. İşte Tansu Taşanlar ve birçok ünlü ismin boyu…

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

KEREM BÜRSİN - 179 CM

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM