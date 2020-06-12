Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri reytinglere damga vuran Hercai, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirdi. Hercai'de Azat Şadoğlu karakterine hayat veren Tansu Taşanlar, özel hayatıyla merak konusu oldu. Hercai dizisindeki Azat rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tansu Taşanlar'ın boyu merak konusu oldu. İşte Tansu Taşanlar ve birçok ünlü ismin boyu...