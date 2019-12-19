Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

Hercai dizisindeki Azat rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tansu Taşanlar, performansıyla adından söz ettirdi. Yayınlandığı her bölümüyle rekorları altüst eden Hercai, Azat karakterine hayat veren Tansu Taşanlar ile gündem oldu. Hercai oyuncusu Tansu Taşanlar özel hayatıyla dikkat çekerken, yaşı merak konusu oldu. Peki Tansu Taşanlar kaç yaşında? İşte Tansu Taşanlar ve ünlülerin yaşları...