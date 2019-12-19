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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

Hercai dizisindeki Azat rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tansu Taşanlar, performansıyla adından söz ettirdi. Yayınlandığı her bölümüyle rekorları altüst eden Hercai, Azat karakterine hayat veren Tansu Taşanlar ile gündem oldu. Hercai oyuncusu Tansu Taşanlar özel hayatıyla dikkat çekerken, yaşı merak konusu oldu. Peki Tansu Taşanlar kaç yaşında? İşte Tansu Taşanlar ve ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 14:24
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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

Hercai dizisindeki Azat rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tansu Taşanlar yaşıyla merak konusu oldu. Peki Tansu Taşanlar kaç yaşında? İşte Tansu Taşanlar ve ünlülerin yaşları...

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

BENSU SORAL

23 MART 1991

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

EBRU GÜNDEŞ

12 EKİM 1974

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993