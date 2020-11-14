Hercai’nin Aslan’ı Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai dizisinde canlandırdığı Aslan Aslanbey karakteri ile hikayeyi başka bir boyuta taşıyan Doğan Bayraktar, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve bugüne kadar rol aldığı yapımlarla oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından araştırma konusu olan Doğan Bayraktar, boyuyla merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Aslan'ı Doğan Bayraktar ve birçok ünlü ismin boyu...