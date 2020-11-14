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Hercai’nin Aslan’ı Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai dizisinde canlandırdığı Aslan Aslanbey karakteri ile hikayeyi başka bir boyuta taşıyan Doğan Bayraktar, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve bugüne kadar rol aldığı yapımlarla oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından araştırma konusu olan Doğan Bayraktar, boyuyla merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Aslan'ı Doğan Bayraktar ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 09:56
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Hercai’nin Aslan’ı Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan ve kilit rollerden birini canlandıran Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu. İşte başta Doğan Bayraktar olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai’nin Aslan’ı Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hazal Kaya - 160 CM

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Hercai’nin Aslan’ı Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Aslı Enver – 165 CM

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Hercai’nin Aslan’ı Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Barış Arduç – 187 CM

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Hercai’nin Aslan’ı Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Gupse Özay – 171 CM