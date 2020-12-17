Hercai’de yaşananlar herkesi şoke edecek! Reyyan gerçekleri hatırlayabilecek mi?

Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yediği tatlı Reyyan'ı zehirlerken, iyi olup olmadığına bakmaya gelen Azize yardım etmek için elinden geleni yapar. Reyyan'ı zehirleyenin Füsun olduğunu Şadoğulları'na söylemek isteyen Azize, bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh dışında herkes Reyyan'ı onun zehirlediğini düşünürken son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar. İşte Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...