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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de yaşananlar herkesi şoke edecek! Reyyan gerçekleri hatırlayabilecek mi? Hercai’de yaşananlar herkesi şoke edecek! Reyyan gerçekleri hatırlayabilecek mi?
Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yediği tatlı Reyyan'ı zehirlerken, iyi olup olmadığına bakmaya gelen Azize yardım etmek için elinden geleni yapar. Reyyan'ı zehirleyenin Füsun olduğunu Şadoğulları'na söylemek isteyen Azize, bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh dışında herkes Reyyan'ı onun zehirlediğini düşünürken son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar. İşte Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 14:21
Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır. Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir.
Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler.
Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister.
Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur.