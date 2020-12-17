Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

Atv'nin yeni bombası için geri sayım başlarken dizinin oyuncuları da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk televizyonlarında çığır açacak olan fantastik dizide gazeteciyi canlandıran Büşra Develi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bugüne kadar rol aldığı yapımlardaki başarısıyla kendisini kanıtlayan Develi, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Büşra Develi'nin sevgilisi merak konusu oldu. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi'nin sevgilisi...