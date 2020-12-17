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Haberler Galeri Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

Atv'nin yeni bombası için geri sayım başlarken dizinin oyuncuları da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk televizyonlarında çığır açacak olan fantastik dizide gazeteciyi canlandıran Büşra Develi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bugüne kadar rol aldığı yapımlardaki başarısıyla kendisini kanıtlayan Develi, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Büşra Develi'nin sevgilisi merak konusu oldu. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi'nin sevgilisi...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 13:40
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Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

Akıncı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Büşra Develi sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Develi'nin sevgilisi merak konusu oldu. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi'nin sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

ÖZGE YAĞIZ

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Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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  • 121
Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’nin sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şaşırdı...

SEDA BAKAN