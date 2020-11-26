Çılgına dönen Şeyma Subaşı'dan takipçisine küfürlü cevap!

Yaptığı her hareketle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, sosyal medyadan gelen yorum sonrası çılgına döndü. Bir süredir Miami'de olan Subaşı, babasının yanında olan kızı Melisa'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Kızını çok özlediğini söyleyen Subaşı, bir takipçisinin yazdığı yorum sonrası çılgına dönüp küfürlü yanıt verdi.