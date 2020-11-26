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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çılgına dönen Şeyma Subaşı'dan takipçisine küfürlü cevap! Çılgına dönen Şeyma Subaşı'dan takipçisine küfürlü cevap!
Yaptığı her hareketle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, sosyal medyadan gelen yorum sonrası çılgına döndü. Bir süredir Miami'de olan Subaşı, babasının yanında olan kızı Melisa'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Kızını çok özlediğini söyleyen Subaşı, bir takipçisinin yazdığı yorum sonrası çılgına dönüp küfürlü yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 15:51
Yılın büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, bir süredir Miami'de bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babasının yanında olan kızı Melisa'yı özleyen 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Subaşı paylaşımına, "Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" notunu yazdı.
"PARALARDAN BAHSEDİYOR" YORUMU
Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu paylaşıma, Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakaya gönderme yaparak cevap verdi.
Kızıyla olan fotoğraflarına gelen "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" şeklindeki yorum, Şeyma Subaşı'nı sinirlendirdi.