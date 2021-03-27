Hercai’de Füsun kontrolden çıkacak! “Öleceksin Reyyan…”

Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde, Reyyan ve Miran yeni bir tedavi için İstanbul'un yolunu tutacak. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar, hesap sormak için konağı basarken Azize, oğlunu durdurmayı başaracak. İyice kontrolden çıkan Füsun'un artan nefreti herkesi tehlike altına alacak. İşte Hercai'nin 65'nci bölümünde yaşanacaklar...