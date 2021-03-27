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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Füsun kontrolden çıkacak! “Öleceksin Reyyan…” Hercai’de Füsun kontrolden çıkacak! “Öleceksin Reyyan…”
Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde, Reyyan ve Miran yeni bir tedavi için İstanbul'un yolunu tutacak. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar, hesap sormak için konağı basarken Azize, oğlunu durdurmayı başaracak. İyice kontrolden çıkan Füsun'un artan nefreti herkesi tehlike altına alacak. İşte Hercai'nin 65'nci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 27.03.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 12:47
Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır.
Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır.
İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.