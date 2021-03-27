Cem Cücenoğlu son görüntüsüyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, mide ameliyatı sonrasında adeta bambaşka biri oldu.

