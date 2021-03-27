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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Cem Cücenoğlu son görüntüsüyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi Cem Cücenoğlu son görüntüsüyle şoke etti! Böyle değişim görülmedi
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Taş Kafa karakteriyle hafızalara kazınan Cem Cücenoğlu, son görüntüsüyle şoke etti. 60 kilo veren oyuncunun değişimi görenleri şoke etti. Cücenoğlu'nu görenler tanımakta zorluk çekerken, takipçilerinden yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:52
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, mide ameliyatı sonrasında adeta bambaşka biri oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
60 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi.
150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu. İşte Cücenoğlu'nun inanılmaz değişimi ve gelen yorumlardan bazıları:
* Şu kadar azmim olsa yeterdi be.
* Eski hali daha karizmatikmiş.