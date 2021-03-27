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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bige Önal abisiyle ilgili sessizliğini bozdu: O saatten sonra kardeş olunmuyor Bige Önal abisiyle ilgili sessizliğini bozdu: O saatten sonra kardeş olunmuyor
Milli takımın efsane futbolcusu Erhan Önal, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşama veda etti. Önal'ın vefatının ardından kızı Bige Önal yıkılırken, üvey abisi Patrick Mölzl ile de görüşmedikleri iddiası gündeme gelmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Önal, çıkan haberlere cevap verdi. Abisiyle 21 yaşında tanıştıklarını belirten güzel oyuncu, "O saatten sonra kardeş olunmuyor" dedi.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 13:33
Geçtiğimiz hafta babası Erhan Önal'ın vefatıyla sarsılan 31 yaşındaki oyuncu Bige Önal, Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yemek yerken objektiflere yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Doktora geldiğini ve üzüntülü olduğunu söyleyen Önal, "Çok konuşmak istemiyorum. Bugün doktora geldim arkadaşımla. Sağlığım iyi, iyi olacağım. Bugün affınızı rica ediyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum sette de böyleyiz" dedi.
ÜYEV ABİSİ İLE GÖRÜŞMÜYOR MU?
Bige Önal, babası Erhan Önal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile görüşmedikleri şeklinde çıkan haberlere de açıklık getirdi.
"21 YAŞIMDA TANIŞTIM"
Almanya'da teknik direktörlük yapan ağabeyi Mölzl'ün cenazeye gelemediğini ancak telefonda konuştuklarını anlatan Bige Önal, söylendiği gibi aralarının kötü olmadığını ifade etti.
Önal, konuyla ilgili; "Konuştuk cenaze sonrası; o Almanya'dan gelemedi. Çok üzüldü gelemediği için de. Yakın değiliz çünkü ben zaten abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi kardeş gibi olunamıyor maalesef ama aramızda kötü bir şey yok" dedi.