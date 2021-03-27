Bige Önal abisiyle ilgili sessizliğini bozdu: O saatten sonra kardeş olunmuyor

Önal, konuyla ilgili; "Konuştuk cenaze sonrası; o Almanya'dan gelemedi. Çok üzüldü gelemediği için de. Yakın değiliz çünkü ben zaten abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi kardeş gibi olunamıyor maalesef ama aramızda kötü bir şey yok" dedi.