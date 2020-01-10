Hercai izleyicileri dikkat! Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Hercai dizisi ATV ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Hercai 2019 yılında rakiplerine büyük üstünlük kurarken, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Yeni yıla bomba gibi bölümlerle hazırlanan Hercai, dizilere verilen yılbaşı ve reklam anlaşmaları haftası nedeniyle ekrana gelemedi. Hercai'nin yeni bölümünü heyecanla bekleyen binlerce kişi yayın gününün gelmesiyle arayışlara başladı. Birçok dizinin ekrana gelmediği haftada ATV'nin reyting rekortmeni dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölümde neler olacak? Sizler için Hercai ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte Hercai'nin yeni bölümü ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





