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Hercai izleyicileri dikkat! Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Hercai dizisi ATV ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Hercai 2019 yılında rakiplerine büyük üstünlük kurarken, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Yeni yıla bomba gibi bölümlerle hazırlanan Hercai, dizilere verilen yılbaşı ve reklam anlaşmaları haftası nedeniyle ekrana gelemedi. Hercai'nin yeni bölümünü heyecanla bekleyen binlerce kişi yayın gününün gelmesiyle arayışlara başladı. Birçok dizinin ekrana gelmediği haftada ATV'nin reyting rekortmeni dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölümde neler olacak? Sizler için Hercai ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte Hercai'nin yeni bölümü ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 11:49
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Hercai izleyicileri dikkat! Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Hercai dizisi 2019'a damga vurdu. Dizi reytinglerde rakiplerine açık ara fark atarken, dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin de en beğenilen karakterler arasında yer aldı. Dizinin hayranları gün geçtikçe artarken, ATV'ye tebrik mailleri yağdı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai, yeni yılda henüz ekrana gelmedi. Dizinin yayınlanmamasının nedeni ise kanalların reklam anlaşmaları nedeniyl aldıkları ortak karar olarak biliniyor. Diziler yavaş yavaş ekrana dönmeye hazırlanırken, gözler Hercai'ye çevrildi. Peki, Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? İşte detaylar...

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Hercai izleyicileri dikkat! Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman her zamanki gibi nefesleri kesti. Hercai 28.yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor. İşte Hercai yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Hercai izleyicileri dikkat! Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

HERCAİ 27.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Hercai izleyicileri dikkat! Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister. Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Hercai izleyicileri dikkat! Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

HERCAİ 28.YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra heyecan giderek arttı. Dizilere verilen reklam anlaşmaları arasının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Kanalların ortak kararı gereği Hercai yeni bölümü ile bu akşam da ekranda olamayacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!