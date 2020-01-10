Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisindeki başarılı performansıyla fenomen olan Bülent İnal, özel hayatıyla da gündem oldu. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakından takip ettiği Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın ve birçok ünlü ismin eşleri.