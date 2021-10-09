Her şeyi silmişti! Ece Erken'den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, boşanacakları iddiasıyla gündeme geldi. Eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen ve soyadını değiştiren Erken, daha sonra paylaştığı fotoğrafla ayrılık haberlerini yalanladı. "Beni engelledi sandım, sonra barıştık" diyen ünlü sunucudan 18 gün sonra yeni hamle geldi.