09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Her şeyi silmişti! Ece Erken'den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

Her şeyi silmişti! Ece Erken'den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, boşanacakları iddiasıyla gündeme geldi. Eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen ve soyadını değiştiren Erken, daha sonra paylaştığı fotoğrafla ayrılık haberlerini yalanladı. "Beni engelledi sandım, sonra barıştık" diyen ünlü sunucudan 18 gün sonra yeni hamle geldi.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 14:22
  • 1
  • 12
Her şeyi silmişti! Ece Erken’den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Haziran 2021'de dünyaevine giren Ece Erken, mutlu haberi Instagram'da nazar boncuğu emojileriyle duyurmuştu: Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Her şeyi silmişti! Ece Erken’den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

Ünlü sunucunun, geçtiğimiz ay sosyal medyada yaptığı hamlelerle kafa karıştırmıştı. 43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmiş, daha sonra 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.

  • 3
  • 12
Her şeyi silmişti! Ece Erken’den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

"BENİ ENGELLEDİ SANDIM"

Bu hareketi ile 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getiren Ece Erken, Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

  • 4
  • 12
Her şeyi silmişti! Ece Erken’den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

"Şafak, Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık. Bir daha yapmayacağım..."

  • 5
  • 12
Her şeyi silmişti! Ece Erken’den boşanma iddiası sonrası yeni hamle

"Şafak dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik, akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ama iyi oldu dostu düşmanı gördük."