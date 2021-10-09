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Evlenecekleri iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’tan sürpriz karar

Hande Erçel'le evliliğin eşinden dönen Murat Dalkılıç, eski aşkının yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaz başından beri birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez el ele kameralar önüne çıkarak aşklarını ilan etmişti. Evlenecekleri konuşulan ikili sürpriz bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:05
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Evlenecekleri iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’tan sürpriz karar

Hande Erçel ile uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren Murat Dalkılıç, aradığı aşkı eski sevgilisinin arkadaşında buldu.

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Evlenecekleri iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’tan sürpriz karar

Gönlünü oyuncu Sitare Akbaş'a kaptıran Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde ilişkisini ilan etti.

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Evlenecekleri iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’tan sürpriz karar

Bir mekandan el ele çıkarak ilk kez görüntü veren Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaya da başladı.

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Evlenecekleri iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’tan sürpriz karar

Yaz aylarının başından beri aşk yaşayan çift, son olarak flaş bir karar verdi.

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Evlenecekleri iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’tan sürpriz karar

BİRLİKTE YAŞAYACAKLAR

İddialara göre Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş'la aynı eve taşınıyor. Şarkıcı ve oyuncu, evlerini boşaltarak, Ortaköy'de yeni tuttukları dairede yaşamaya karar verdi.