Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

Her 2 günde -1 kilo verme garantili İvana Sert diyeti sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. 8 günde 4 kilo veren Sert, yağ oranının düşük olmasının kilo verme sürecini doğrudan etkilediğini ver zorlaştırdığını açıkladı. Ünlü sunucu sevenleriyle kilosunu nasıl koruduğunu ve kilo verdiğini açıkladı. İşte şakır şakır erime formülü...