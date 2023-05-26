26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

Her 2 günde -1 kilo verme garantili İvana Sert diyeti sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. 8 günde 4 kilo veren Sert, yağ oranının düşük olmasının kilo verme sürecini doğrudan etkilediğini ver zorlaştırdığını açıkladı. Ünlü sunucu sevenleriyle kilosunu nasıl koruduğunu ve kilo verdiğini açıkladı. İşte şakır şakır erime formülü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:54
  • 1
  • 11
Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

Yıllardır formunu koruyan İvana Sert'in zayıf kalma sırrı sıklıkla merak ediliyor. Kilo vermek kadar korumakta araştırılan konular arasında yer alıyor. 43 yaşındaki ünlü sunucu günlük rutininin detaylarını açıkladı. İşte İvana Sert'in şakır şakır erime sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

IVANA SERT'İN 3 KİLO VERDİREN DİYETİ

Sabah

Granola bowl - bitkisel süt ile

  • 3
  • 11
Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

Ara öğün

Fındıklı ve çikolatalı cocostar

  • 4
  • 11
Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

Öğle

Mini mozarella, tahıl ve kale yapraklı salata/Hardal sos ile

  • 5
  • 11
Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...

2. Ara öğün

Ödem çayı