26 Mayıs 2023, Cuma
Her 2 günde -1 kilo verme garantili diyet! Meğer İvana Sert kilosunu böyle koruyormuş! İşte şakır şakır erime formülü...
Her 2 günde -1 kilo verme garantili İvana Sert diyeti sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. 8 günde 4 kilo veren Sert, yağ oranının düşük olmasının kilo verme sürecini doğrudan etkilediğini ver zorlaştırdığını açıkladı. Ünlü sunucu sevenleriyle kilosunu nasıl koruduğunu ve kilo verdiğini açıkladı. İşte şakır şakır erime formülü...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:54
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