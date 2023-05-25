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Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen Hazal Subaşı ardından oyunculuğa adım atmıştı. Kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, aşk hayatıyla da adından söz ettirdi. Önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Subaşı, yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı. Hazal Subaşı bakın gönlünü kime kaptırdı...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:34
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Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

2015 Türkiye üçüncü güzeli Hazal Subaşı, aşkla ilgili yorumu dikkat çekmişti. Aşkın emek verilen bir şey olması gerektiğini belirten Subaşı, "Kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Hemen aşk olabileceğine de inanmıyorum. Emek verilen bir şey olması lazım, giderek oluşacağına ve o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum. Her yerde 'Aşk, aşk' diyoruz, derinliği gitti. Çok dile düştü." demişti.

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Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

"AŞK İLİŞKİNİN BAŞLARINDA HAYATIMDA BÜYÜK YER KAPLIYOR"

"Karşı cinste seni en çok ne etkiler?" sorusunu "Benimle ve başkalarıyla kurduğu iletişim, düşünceli olması, pozitif olması ve kendine güvenmesi etkiler" şeklinde cevaplayan Subaşı, aşkla ilgili olarak da şu ifadeleri kullanmıştı:

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Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

"İlişkinin başlarında hayatımda büyük bir yer kaplıyor aslında. Sonrasında yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum her şeyi ve dengeyi buluyorum."

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Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

PANİK YAŞADILAR

Hazal Şubaşı, önceki gece yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı.

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Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

"İLİŞKİMİZ DAHA ÇOK YENİ"

Şubaşı'nın erkek arkadaşı yaşadığı şok ile ''Kamera bizi mi çekiyor?'' diye kendi kendine konuşmaya başladı. Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, sevgilisiyle gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.