Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

2015 Türkiye üçüncü güzeli Hazal Subaşı, aşkla ilgili yorumu dikkat çekmişti. Aşkın emek verilen bir şey olması gerektiğini belirten Subaşı, "Kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Hemen aşk olabileceğine de inanmıyorum. Emek verilen bir şey olması lazım, giderek oluşacağına ve o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum. Her yerde 'Aşk, aşk' diyoruz, derinliği gitti. Çok dile düştü." demişti.