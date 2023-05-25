25 Mayıs 2023, Perşembe
Hazal Şubaşı yeni sevgilisiyle yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı
2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen Hazal Subaşı ardından oyunculuğa adım atmıştı. Kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, aşk hayatıyla da adından söz ettirdi. Önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Subaşı, yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı. Hazal Subaşı bakın gönlünü kime kaptırdı...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:34
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