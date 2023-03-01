Helin Kandemir’den babasına acı veda! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Helin Kandemir baba acısıyla yıkıldı. Bir süredir lösemi ile mücadele eden Murat Kandemir 47 yaşında hayatını kaybetti. Kandemir'in naaşı dün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Babasının başında gözyaşlarına boğulan oyuncuyu sanatçı dostları yalnız bırakmadı.