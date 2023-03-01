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Helin Kandemir’den babasına acı veda! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Helin Kandemir baba acısıyla yıkıldı. Bir süredir lösemi ile mücadele eden Murat Kandemir 47 yaşında hayatını kaybetti. Kandemir'in naaşı dün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Babasının başında gözyaşlarına boğulan oyuncuyu sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 01.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 12:07
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Helin Kandemir’den babasına acı veda! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Genç oyuncu Helin Kandemir baba acısıyla sarsıldı. Ödüllü oyuncunun babası Murat Kandemir 47 yaşında vefat etti.

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Helin Kandemir’den babasına acı veda! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

18 yaşındaki Helin Kandemir'in babası lösemi tedavi görüyordu.

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Helin Kandemir’den babasına acı veda! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Baba Kandemir'in naaşı dün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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Helin Kandemir’den babasına acı veda! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Helin Kandemir, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Oyuncuyu, sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

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Helin Kandemir’den babasına acı veda! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimine devam etmektedir.