01 Mart 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman’a meydan okuyor!
atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 1 Mart Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 116'ıncı bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da: Osman Bey, Nayman'a karşı kurulacak ordunun başına geçecektir. Öte yandan Osman Bey, Yenişehir'in ele geçirilmesinde Bala ve Malhun Hatunları görevlendirir.
Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:55
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