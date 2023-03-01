Aldatmak’ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

Oylum ile Tolga arasına büyük bir soğukluk girmiştir. Tolga'dan kendi rızasıyla kopamayacağının da ilişkilerinin huzurlu şekilde devam edemeyeceğinin de farkında olan Oylum şaşırtıcı bir hamle yapar. Ancak bu hamlesinin sonuçları, iki taraf için de çok acı verici olacaktır.