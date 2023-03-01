01 Mart 2023, Çarşamba
Aldatmak'ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde herkes farklı konularda "aldatılırken" eski defterlerinin yerini yeni olaylar ve başlangıçlar alacak. İşte Aldatmak'ın 20. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:28
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7