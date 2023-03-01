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Aldatmak'ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde herkes farklı konularda "aldatılırken" eski defterlerinin yerini yeni olaylar ve başlangıçlar alacak. İşte Aldatmak'ın 20. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:28
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Aldatmak’ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

20.Bölüm Özeti:

Oltan'ın ağır yaralanması şok etkisi yaratırken, Güzide kızından zor da olsa doğru olanı yapmasını ister. Yeşim'in tahrik edici hareketine verdiği karşılık, Güzide'nin artık o eski sakin halinden eser kalmadığını herkese hatırlatır.

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Aldatmak’ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

Oylum ile Tolga arasına büyük bir soğukluk girmiştir. Tolga'dan kendi rızasıyla kopamayacağının da ilişkilerinin huzurlu şekilde devam edemeyeceğinin de farkında olan Oylum şaşırtıcı bir hamle yapar. Ancak bu hamlesinin sonuçları, iki taraf için de çok acı verici olacaktır.

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Aldatmak’ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

Ozan bir yandan Oylum'a Tolga ile kendisi arasında bir seçim yapmasını şart koşarken, diğer yandan Zeliş ile her geçen gün daha fazla vakit geçirmeye başlar.

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Aldatmak’ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

Yeşim, Nihal'le yaptıklarının ortaya çıkması üzerine çok zor durumda kalır.

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Aldatmak’ta eski defterlerin yerini yeni başlangıçlar alıyor

Üstelik geçmişte söylediği başka bir yalanın Güzide sayesinde başına büyük tehlike açacağından habersizdir.