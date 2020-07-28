Hekimoğlu’nun yıldızı Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk olarak Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle televizyon dünyasına adım atan Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren ve sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Damla Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...