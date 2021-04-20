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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Hekimoğlu dizisindeki İpek karakteriyle adından söz ettiren Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 16:47
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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Hekimoğlu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alındı. Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan ve birçok ünlü ismin eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

TİMUÇİN ESEN

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

BERK ATAN

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

BERK ATAN VE SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU