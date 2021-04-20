Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Hekimoğlu dizisindeki İpek karakteriyle adından söz ettiren Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...