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Haberler Galeri Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Meğer...

Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Meğer...

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterini canlandıran Timuçin Esen tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar rol aldığı her diziyle ekranda iz bırakan oyuncu yıllar içinde televizyonun vazgeçilmez isimlerinden olan Esen, Hekimoğlu dizisindeki performansıyla yeniden adından söz ettirdi. Timuçin Esen'in yaşı merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 18:02
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Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Meğer...

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle kendisine hayran bırakan Timuçin Esen'in yaşı merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Meğer...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979

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Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Meğer...

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

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Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Meğer...

NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976

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Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen yaşıyla olay oldu! Meğer...

YILDIZ TİLBE
16 Temmuz 1966