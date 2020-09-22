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Haberler Galeri Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?

Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır? Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Haydi Şimdi kampanyası sonrasında, öğrenciler bilgisayar başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu el vermeyen öğrenciler laptop yardımı yapılacak. Haydi Şimdi kampanyası sonrasında öğrenciler bilgisayar sahibi olacak. Peki, Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 19:38
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?

Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Haydi Şimdi kampanyası ile öğrencilere bilgisayar imkanı sunulacak. Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu olmayan öğrenciler için düzenlenen kampanyaya birçok ünlü isim katıldı. Peki, Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?

HAYDİ ŞİMDİ KAMPANYASI NE KADAR, KAÇ TL TOPLANDI?

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.

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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASIN NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Bu noktada, Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru süreci hakkındaki billgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına başvuru nasıl yapılır, başvuru formu doldurmak gerekiyor mu ve şartları neler? Haberimizden, Acun Ilıcalı'nın Haydi Şimdi dizüstü laptop bilgisayar kampanyası hakkında bilgi edinebilir; katılım şartları, SMS numarası gibi merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.

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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?

Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi şimdi" kampanyası saat 23.15'te TV8 ekranlarında başladı. Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor.

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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?

DİZÜSÜ BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere sağlanacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu açıkladı.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.