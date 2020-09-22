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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır? Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Haydi Şimdi kampanyası sonrasında, öğrenciler bilgisayar başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu el vermeyen öğrenciler laptop yardımı yapılacak. Haydi Şimdi kampanyası sonrasında öğrenciler bilgisayar sahibi olacak. Peki, Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.09.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 19:38
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru: Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır?