Masumlar Apartmanı’nın Uygar’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Trt'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı, etkileyici konusuyla ilk bölümüyle beğeni toplarken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Uygar karakterine hayat veren Alper Saldıran, en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Genç yaşlardan beri dizilerde rol alan ve başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Alper Saldıran'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Alper Saldıran'ın eski eşi...