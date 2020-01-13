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Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!

Hazer Amani kimdir? Sıla Gençoğlu ile dünya evine giren Hazer Amani kim sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin balayını Roma'da geçirecekleri öğrenildi. Peki, Hazer Amani kimdir, nereli kaç yaşında? Türkiye'nin Masterchef programında yaptığı jürilikle daha yakından tanıdığı Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi olmuştu.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 21:11
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Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!

Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıla Gençoğlu ile sade bir törenle dünya evine giren Hazer Amani kim sorusu gündem oldu. Bir süredir birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri ile müzik direktörü yaparken, Hazer Amani'nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk oldu. Ünlü şef Hazer Amani, Masterchef Türkiye programıyla hatırlanıyor.

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Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!

HAZER AMANİ KİMDİR?

Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi.

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Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!

Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

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Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!

Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

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Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi.