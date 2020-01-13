Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!
Hazer Amani kimdir? Sıla Gençoğlu ile dünya evine giren Hazer Amani kim sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin balayını Roma'da geçirecekleri öğrenildi. Peki, Hazer Amani kimdir, nereli kaç yaşında? Türkiye'nin Masterchef programında yaptığı jürilikle daha yakından tanıdığı Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi olmuştu.
Giriş Tarihi: 13.01.2020 21:11Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 21:11