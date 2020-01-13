Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!

Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıla Gençoğlu ile sade bir törenle dünya evine giren Hazer Amani kim sorusu gündem oldu. Bir süredir birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri ile müzik direktörü yaparken, Hazer Amani'nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk oldu. Ünlü şef Hazer Amani, Masterchef Türkiye programıyla hatırlanıyor.