Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüme damga vuran "Osmanlı" sorusu

Kim Milyoner Olmak İster 858. yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de" Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?" sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 13 Ocak tarihli Milyoner yarışmasında sorulan 60 bin TL'lik sorusunun yanıtı merak edildi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 01:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





