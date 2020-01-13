2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?

2020 Oscar adayları belli oldu! Sinemanın en iyilerinin belirlendiği Oscar ödülleri için adaylıklar belli odu. Sinemaseverler 2020 Oscar adayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Oscar ödülleri ne zaman? Joker filmi 11 dalda adaylık aldı ve bu yılki Oscar ödüllerine damga vurdu. 1917, Once Upon a Time in Hollywood ve The Irishman filmlerinin 10 adaylığı bulunuyor.