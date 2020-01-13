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2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?

2020 Oscar adayları belli oldu! Sinemanın en iyilerinin belirlendiği Oscar ödülleri için adaylıklar belli odu. Sinemaseverler 2020 Oscar adayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Oscar ödülleri ne zaman? Joker filmi 11 dalda adaylık aldı ve bu yılki Oscar ödüllerine damga vurdu. 1917, Once Upon a Time in Hollywood ve The Irishman filmlerinin 10 adaylığı bulunuyor.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 20:25
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2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?

Oscar adayları 2020 yılında merak ediliyor. Yılın en iyilerinin belirleneceği 2020 Oscar adayları belirlendi. Vatandaşlar Oscar ödülleri ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time in Hollywood" ve "Parasite" bulunuyor. İşte 2020 Oscar adayları!

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2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?

OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

2020 Oscar ödül töreni 9 Şubat Pazar akşamı Los Angeles'ta düzenlenecek.

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2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?

EN İYİ FİLM

Ford V Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time… in Hollywood
Parasite

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2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?

EN İYİ YÖNETMEN

Bong Joon-ho, Parasite
Sam Mendes, 1917
Todd Phillips, Joker
Martin Scorsese, The Irishman
Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood

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2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Antonio Banderas, Pain and Glory
Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time… in Hollywood
Adam Driver, Marriage Story
Joaquin Phoenix, Joker
Jonathan Pryce, The Two Popes