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Hazer Amani ile evli olan Sıla’nın panik gecesi! Yanındaki gizemli erkek kim?

Bir aracın içinde yakalanmalarının ardından aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sıla ve Hazer Amani boşanacakları haberleriyle gündeme gelmişti. 2020'nin başında nikah masasına oturan çiftin ayrılma noktasına geldiği haberleri gündemdeyken Sıla Fulya'da arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce panik olduğu görülen Sıla'nın aracına binene gizemli erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 11:41
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Hazer Amani ile evli olan Sıla’nın panik gecesi! Yanındaki gizemli erkek kim?

Geçtiğimiz günlerde eşi Hazar Amani ile boşanacakları haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu günler sonra ortaya çıktı.

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Hazer Amani ile evli olan Sıla’nın panik gecesi! Yanındaki gizemli erkek kim?

Önceki gece Fulya'daki bir kafede arkadaşlarıyla buluşan Sıla Gençoğlu mekan çıkışı karşısında kameraları görünce panik oldu. Sıla ile aynı araca binen gizemli erkeğin kendini gizleme çabaları ise kafaları karıştırdı.

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Hazer Amani ile evli olan Sıla’nın panik gecesi! Yanındaki gizemli erkek kim?

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani şimdilerde ayrılık dedikodularıyla gündemde. Haberler hakkında açıklama yapmayan Sıla, aylar sonra Fulya'daki bir kafede görüntülendi.

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Hazer Amani ile evli olan Sıla’nın panik gecesi! Yanındaki gizemli erkek kim?

Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, mekanda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle geceyi erken noktaladı.

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Hazer Amani ile evli olan Sıla’nın panik gecesi! Yanındaki gizemli erkek kim?

GİZEMLİ ARKADAŞ

Mekandan biri erkek iki arkadaşıyla beraber ayrılıp aracına binen Sıla, yeni single'ı "İnandım" için "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere teşekkür ederken ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı. Aracın ön koltuğuna oturan gizemli erkeğin tavırları ise merak uyandırdı.