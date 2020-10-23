Hazer Amani ile evli olan Sıla’nın panik gecesi! Yanındaki gizemli erkek kim?

Bir aracın içinde yakalanmalarının ardından aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sıla ve Hazer Amani boşanacakları haberleriyle gündeme gelmişti. 2020'nin başında nikah masasına oturan çiftin ayrılma noktasına geldiği haberleri gündemdeyken Sıla Fulya'da arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce panik olduğu görülen Sıla'nın aracına binene gizemli erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.