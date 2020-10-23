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Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilişkilerini resmi olarak ilan etmişti. Paylaştıkları fotoğraflarla ilgi odağı olan çift, ailelerinden de onay aldı. Önümüzdeki yaz evlenmeyi planlayan çift yuvalarını kurmak için ev arayışına başladı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:50
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Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

İlişkileriyle bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haber geldi.

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Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, çift önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.

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Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti. Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış.

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Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.

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Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor.