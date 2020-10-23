Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor
Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilişkilerini resmi olarak ilan etmişti. Paylaştıkları fotoğraflarla ilgi odağı olan çift, ailelerinden de onay aldı. Önümüzdeki yaz evlenmeyi planlayan çift yuvalarını kurmak için ev arayışına başladı.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:50
İlişkileriyle bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, çift önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti. Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış.
Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.
Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor.