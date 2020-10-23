Ailelerden onay geldi! Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilişkilerini resmi olarak ilan etmişti. Paylaştıkları fotoğraflarla ilgi odağı olan çift, ailelerinden de onay aldı. Önümüzdeki yaz evlenmeyi planlayan çift yuvalarını kurmak için ev arayışına başladı.