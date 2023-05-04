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Hazar Ergüçlü’den yeni aşk bombası! Onur Ünlü’yü çabuk unuttu! El ele yakalandılar

Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Eski aşkını çabuk unutan oyuncu, yeni sevgilisiyle el ele kameralara yakalandı. İkiliyi görenler, "Sonunda yaşı yaşına, boyu boyuna" yorumları yaptı. Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisinin Ekin Koç düşünülürken Ergüçlü'nün Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile birlikte olduğu iddia edildi. İşte o görüntü...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:58
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Hazar Ergüçlü’den yeni aşk bombası! Onur Ünlü’yü çabuk unuttu! El ele yakalandılar

Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen Hazar Ergüçlü fena yakalandı.

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Hazar Ergüçlü’den yeni aşk bombası! Onur Ünlü’yü çabuk unuttu! El ele yakalandılar

Geçtiğimiz günlerde oyuncu arkadaşı Ekin Koç ile bu karelerini paylaşan Ergüçlü, sokak ortasında el ele kameralara takıldı.

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Hazar Ergüçlü’den yeni aşk bombası! Onur Ünlü’yü çabuk unuttu! El ele yakalandılar

Hazar Ergüçlü'nün yanındaki ismin Ekin Koç olduğu ileri sürüldü.

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Hazar Ergüçlü’den yeni aşk bombası! Onur Ünlü’yü çabuk unuttu! El ele yakalandılar

Bir başka iddia ise Ergüçlü'nün Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile birlikte olduğu yönündeydi.

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Hazar Ergüçlü’den yeni aşk bombası! Onur Ünlü’yü çabuk unuttu! El ele yakalandılar

Soyocak'ın Instagram'ın hikaye bölümünden Ergüçlü'yü paylaşması, aşk iddialarını güçlendirdi.