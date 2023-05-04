Hazar Ergüçlü’den yeni aşk bombası! Onur Ünlü’yü çabuk unuttu! El ele yakalandılar

Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Eski aşkını çabuk unutan oyuncu, yeni sevgilisiyle el ele kameralara yakalandı. İkiliyi görenler, "Sonunda yaşı yaşına, boyu boyuna" yorumları yaptı. Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisinin Ekin Koç düşünülürken Ergüçlü'nün Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile birlikte olduğu iddia edildi. İşte o görüntü...