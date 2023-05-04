Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde sona gelindi! Şok Engin Akyürek detayı

2022 Ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürdü. 8 ayda kararı alan çiftin boşanma tarihi belli oldu. Adalar Adliyesi'nde görülecek dava ile boşanacak olan çiftle ilgili şaşırtan iddialar gündeme geldi. Engin Akyürek detayı herkesi şoke etti. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde son yaşananlar...