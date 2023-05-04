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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde sona gelindi! Şok Engin Akyürek detayı

2022 Ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürdü. 8 ayda kararı alan çiftin boşanma tarihi belli oldu. Adalar Adliyesi'nde görülecek dava ile boşanacak olan çiftle ilgili şaşırtan iddialar gündeme geldi. Engin Akyürek detayı herkesi şoke etti. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde son yaşananlar...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:49
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde sona gelindi! Şok Engin Akyürek detayı

Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürdü.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde sona gelindi! Şok Engin Akyürek detayı

Evliliklerinin 8. ayında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz haftalarda ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde sona gelindi! Şok Engin Akyürek detayı

Birbirinden hiçbir talepte bulunmayan çiftin boşanma detayları belli oldu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde sona gelindi! Şok Engin Akyürek detayı

Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak ikili, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde sona gelindi! Şok Engin Akyürek detayı

Çift haklarında çıkan ihanet iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.