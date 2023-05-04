Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum

Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 cm yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı. Doktoru ben buldum sonra da Seda Sayan'ı götürdüm."