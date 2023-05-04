04 Mayıs 2023, Perşembe
Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum
Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın ardından pek çok estetik operasyon geçiren Safiye Soyman tanınmaz hale gelmişti. Yüz gezdirme operasyonunun ardından 'lolita lift' ile boynunu yaptıran Soyman, katıldığı magazin programında yapılan işlemleri bir bir sıraladı. Yüzünün 3 santim yukarı çekildiğini belirten şarkıcı, "Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum..." sözleriyle şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:09
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