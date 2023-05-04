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Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın ardından pek çok estetik operasyon geçiren Safiye Soyman tanınmaz hale gelmişti. Yüz gezdirme operasyonunun ardından 'lolita lift' ile boynunu yaptıran Soyman, katıldığı magazin programında yapılan işlemleri bir bir sıraladı. Yüzünün 3 santim yukarı çekildiğini belirten şarkıcı, "Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum..." sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:09
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Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum

Geçtiğimiz ay estetik operasyonlar için bıçak altına yatan Safiye Soyman, haftalar sonra katıldığı canlı yayında yüzüne yaptırdığı tüm işlemleri tek tek anlattı.

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Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum

Can dostu Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum

"BOYNUMU ÇEKEREK KULAĞIMIN ARKASINA TOPLADI"

2. Sayfa programına konuk olan Safiye Soyman, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yüzünü gerdiren Soyman, şu ifadeleri kullandı: "Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım. Suratım henüz şiş...

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Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum

Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 cm yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı. Doktoru ben buldum sonra da Seda Sayan'ı götürdüm."

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Safiye Soyman estetiklerini tek tek saydı! İtirafı şoke etti: Sadece sırt üstü yatabiliyorum

"YÜZÜMDE BİR YERİMİ DOLDURTMADIM"

"Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. 2 sene önce Jawline (çene hattı dolgusu) yapılmıştı.