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15 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!
Hazar Ergüçlü kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'nün ihanetine uğradı. Ünlü, önceki gece Cihangir'de bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Onur Ünlü'nün ihanet görüntülerine Hazar Ergüçlü'den gelecek tepki merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 14:34
Onur Ünlü'nün, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü aldattığı anlar kameralara yansıdı. 45 yaşındaki yönetmen, Cihangir'de yine genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "HAZAR BİTMEYECEK!" Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:
"Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!"
"BİZ EVLENMEYECEĞİZ"
Oyuncu Hazar Ergüçlü, "Onur Ünlü'yle evleneceğiniz yazıldı, tarih ne zaman?" sorusuna "Lütfen, rica ediyorum söylediklerimi harfiyen yazın. Onur'la ilişkim mükemmel devam ediyor ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok yok yok. Şayet olacak olsa, inanın ilk sizin haberiniz olur." şeklinde yanıt vermişti.
Aralarındaki yaş farkı ve evlilik iddialarıyla sürekli gündeme gelen çiftin ilişkisi, Onur Ünlü'nün ortaya çıkan görüntülerinden sonra nasıl ilerleyecek merak konusu oldu. Görüntülerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.