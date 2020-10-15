Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!

"BİZ EVLENMEYECEĞİZ"

Oyuncu Hazar Ergüçlü, "Onur Ünlü'yle evleneceğiniz yazıldı, tarih ne zaman?" sorusuna "Lütfen, rica ediyorum söylediklerimi harfiyen yazın. Onur'la ilişkim mükemmel devam ediyor ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok yok yok. Şayet olacak olsa, inanın ilk sizin haberiniz olur." şeklinde yanıt vermişti.

