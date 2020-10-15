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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!
Yeni Hayat dizisinde Yasemin karakterine hayat veren ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Melisa Aslı Pamuk ile ilgili ortaya çıkan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Melisa Aslı Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 16:33
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