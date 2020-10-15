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Haberler Galeri Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

Yeni Hayat dizisinde Yasemin karakterine hayat veren ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Melisa Aslı Pamuk ile ilgili ortaya çıkan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Melisa Aslı Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 16:33
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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

Yeni Hayat'ın Yasemin'i Melisa Aslı Pamuk gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Melisa Aslı Pamuk hakkında ortaya çıkan bir video sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenleri şoke etti.

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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

ADNAN OKTAR'IN PROGRAMINA KATILDI

Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Melisa Aslı Pamuk bu görüntüler hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

''Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok.

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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

'DOĞRU BİR YERDE DEĞİLİM'

Sonra 'Hollanda'da esrar serbestmiş böyle bir şey var mı?' dedi. 'Evet' dedim. Bu adam kim, ne oluyor burada dedim. Esrar konusu üzerine gitmeye başlayınca beni programdan kovdular. Çünkü çok rahatsız oldum. Doğru bir yerde değilim dedim''

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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

'TABİ Kİ KOVARIM!'

Melisa Aslı Pamuk'un bu sözleri üzerine Adnan Oktar ise şu açıklamalarda bulunmuştu: