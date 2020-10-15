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Kuruluş Osman gelenek bozmadı! Reytingde zirveye oturdu

İkinci sezonda ekrana bomba gibi dönen Kuruluş Osman, bu hafta da gelenek bozmadı. Reyting yarışında rakiplerine fark atan Kuruluş Osman, en çok izlenen yapım oldu. #DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan 'Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümüne babası Ertuğrul Bey'le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Beyin hain saldırıdan kurtulmak için verdiği mücadele damga vurdu.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 14:07
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Kuruluş Osman gelenek bozmadı! Reytingde zirveye oturdu

Çarşambanın en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 29'uncu bölümüyle de geleneği bozmadı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %9,76 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı 20+ABC1'de %9,78 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

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Kuruluş Osman gelenek bozmadı! Reytingde zirveye oturdu

Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan Kumral Abdal'ın yardımıyla kurtulurken, Savcı Bey'in Kayı Obası'na gelişi dengeleri değiştirdi.

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Kuruluş Osman gelenek bozmadı! Reytingde zirveye oturdu

#DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan 'Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde; babası Ertuğrul Bey'le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Bey, yaralı kurtulduğu saldırının ardından Kumral Abdal'ın yardımıyla gücünü toplamayı başardı.

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Kuruluş Osman gelenek bozmadı! Reytingde zirveye oturdu

Nikola ve Flatyos, savaş esirlerini kurtarabilmek için Kayı Obası'na gelip Ertuğrul Bey'in huzuruna çıkarken, Savcı Bey eşi Lena ile birlikte obaya geldi.

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Kuruluş Osman gelenek bozmadı! Reytingde zirveye oturdu

Ertuğrul Bey'in sürpriz biçimde Yavlak Hasan'ı ziyarete gittiği 29'uncu bölümün en çok konuşulan sahnesi Ertuğrul Bey ve Aksakallı buluşmasıydı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'i buluşturan bu sahne, izleyiciyi derinden etkiledi.