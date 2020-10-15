Kuruluş Osman gelenek bozmadı! Reytingde zirveye oturdu

İkinci sezonda ekrana bomba gibi dönen Kuruluş Osman, bu hafta da gelenek bozmadı. Reyting yarışında rakiplerine fark atan Kuruluş Osman, en çok izlenen yapım oldu. #DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan 'Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümüne babası Ertuğrul Bey'le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Beyin hain saldırıdan kurtulmak için verdiği mücadele damga vurdu.