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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı'dan Cezayir'e ters köşe! "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi"

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 23'ncü bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca, Pelin Kil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde ağabeyinin katili Kayıkçı'nın peşine düşen Cezayir, Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım isteyecek. Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı yeni planlar yaparken Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girecek. Heyecanın hiç düşmediği yeni bölüme "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi" sözleri damga vuracak.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:00
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı’dan Cezayir’e ters köşe! Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı’dan Cezayir’e ters köşe! Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi

Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı’dan Cezayir’e ters köşe! Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi

Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı’dan Cezayir’e ters köşe! Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı’dan Cezayir’e ters köşe! Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi

Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar.