14 Mart 2023, Salı
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı'dan Cezayir'e ters köşe! "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi"
atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 23'ncü bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca, Pelin Kil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde ağabeyinin katili Kayıkçı'nın peşine düşen Cezayir, Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım isteyecek. Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı yeni planlar yaparken Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girecek. Heyecanın hiç düşmediği yeni bölüme "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi" sözleri damga vuracak.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:00
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