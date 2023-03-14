Ben Bu Cihana Sığmazam’da Tatavlalı'dan Cezayir'e ters köşe! "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi"

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.