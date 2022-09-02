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Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım! “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Hazal Kaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. 2019 yılında Ali Atay ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan güzel oyuncunun ikinci kez hamile olduğu ileri sürülmüştü. Instagram hesabını oldukça aktif olarak kullanan Kaya'nın bir süredir paylaşım yapmaması ise dikkat çekmişti. Hazal Kaya, bu duruma ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. "Psikolojik olarak kaldırabileceklerimin ciddi bir sınırı oldu" diyen güzel oyuncu, "Hayata tutunmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 10:23
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Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım! “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal rolüyle hafızalara kazınmıştı. Daha sonra birçok başarılı yapımda başrol oynayan ekranların sevilen yüzü arasında yer alan Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 3 yıl önce dünyaevine girmişti.

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Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım! “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Gözde çift, aynı yılın sonlarında ilk oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuştu.

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Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım! “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu konuşulan Hazal Kaya'nın, eşi Ali Atay ile arasının bozulduğu iddia edilmişti.

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Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım! “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda dostları ile buluşan Kaya'ya muhabirler, boşanma iddialarını sordu. İddialara gülüp geçen güzel oyuncu, "Her şey yolunda" yanıtını vermekle yetinmişti.

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Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım! “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Hazal Kaya'nın alyansının da parmağında duruyor oluşu cevabını doğrular nitelikteydi.