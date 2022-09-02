Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım! “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Hazal Kaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. 2019 yılında Ali Atay ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan güzel oyuncunun ikinci kez hamile olduğu ileri sürülmüştü. Instagram hesabını oldukça aktif olarak kullanan Kaya'nın bir süredir paylaşım yapmaması ise dikkat çekmişti. Hazal Kaya, bu duruma ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. "Psikolojik olarak kaldırabileceklerimin ciddi bir sınırı oldu" diyen güzel oyuncu, "Hayata tutunmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...