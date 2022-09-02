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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında şok iddia! "Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu"

Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ilgili şoke eden bir iddia gündeme geldi. Çift sessiz sedasız evlendiği haberiyle ilgili sessizliğini korurken Bahar Candan ile çok yakın olan Seyhan Soylu, Al Sana Haber'de şoke eden bir iddia ortaya attı. Sisi, şarkıcı Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 11:07
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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında şok iddia! Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu

Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında şok iddia! Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu

Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken gündemden ise düşmüyor.

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında şok iddia! Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu

Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Iraklı iş insanı hakkında Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia geldi.

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında şok iddia! Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu

"Bahar benim kızım gibidir" diyen Seyhan Soylu şoke eden açıklamalar yaptı.

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında şok iddia! Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu

Sisi açıklamasında Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'un bir yandan da Bahar Candan ile birlikte olduğunu söyledi.