Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında şok iddia! "Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu"

Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ilgili şoke eden bir iddia gündeme geldi. Çift sessiz sedasız evlendiği haberiyle ilgili sessizliğini korurken Bahar Candan ile çok yakın olan Seyhan Soylu, Al Sana Haber'de şoke eden bir iddia ortaya attı. Sisi, şarkıcı Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" dedi.